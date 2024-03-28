Иммерсивное видео с плей-офф MLS 2023 уже доступно для Apple Vision Pro

Артем
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Первый спортивный фильм, снятый в формате иммерсивного видео позволит насладиться лучшими моментами чемпионата в разрешении 8K, углом обзора 180°и пространственным звуком.

Владельцы Apple Vision Pro могут найти новинку в приложении TV. Как и другие документальные фильмы, предназначенные для гарнитуры, длительность видео не превышает 5 минут. Основное внимание уделяется ведущим футболистам, а комментируют происходящее на экране профессиональные дикторы. 

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Нарезка лучших моментов с MLS 2023 стала пятым по счету роликом для Apple Vision Pro. Будем надеяться, что Apple работает над тем, чтобы в будущем представить полноценные фильмы и сериалы с эффектом погружения.
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Источник:
Macrumors
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