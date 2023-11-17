Apple превращает iOS в Android! iPhone скоро получат поддержку RCS-сообщений

Компания Apple официально объявила о внедрении поддержки RCS-сообщений в iPhone в 2024 году. По сути, это аналог iMessage для Android-смартфонов, с помощью которого пользователи могут отправлять медиаконтент и оставлять реакции на сообщения.
Как мы знаем, цвет пузырей в чатах по какой-то странной причине очень важен для молодёжи США. Подростки часто шеймят своих сверстников, если они пользуются Android-устройствами, на которых нет iMessage. При этом Apple не хотела делиться своими технологиями и запускать сервис обмена сообщениями на конкурентной платформе, а в одном из интервью Тим Кук вовсе предложил журналисту купить «своей маме iPhone», чтобы отправлять iMessage.
На запрос портала 9to5Mac представитель Apple заявил следующее:
«Позже в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS, стандарта, принятого в настоящее время Ассоциацией GSM. Мы считаем, что универсальный профиль RCS обеспечит лучшую совместимость по сравнению с SMS или MMS. Это будет работать вместе с iMessage, который по-прежнему будет лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple».
RCS предлагает почти весь набор функций, которые есть в iMessage, но для кросс-платформенного обмена сообщениями между iPhone и Android. В нём также есть уведомления о прочтении, индикаторы набора текста, обмен изображениями и видео в высоком качествен, совместное использование местоположения и другие мелочи.
С учётом всех изменений, которые Apple вносит в свои устройства и системы в угоду Еврокомиссии, iOS скоро окончательно превратится в подобие Android.
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