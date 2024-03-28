Apple тайно прокачала зарядку стареньких iPhone

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После обновления до iOS 17.4 владельцы iPhone 12 обнаружили поддержку зарядки стандарта QI2.Это подтвердили пользователи и тесты портала Macworld. Изначально поддержку QI2 добавили в iPhone 15, а с апдейтом iOS17.2 перенесли на iPhone 13 и 14. Теперь беспроводная зарядка мощностью 15 Вт доступна и на iPhone 12. Удивительно, что сама Apple не анонсировала такого апгрейда.Так севший в ноль iPhone 12 Pro Max зарядился до 30% за 38 минут и до 50% за 70 минут от оригинальной зарядки. С Anker Qi2 MagGo, тот же смартфон зарядился до 30% за 33 минуты и до 50% за 64 минуты.Стандарт Qi2 анонсировали в 2023 году. Принцип его работы тот же, что и у Apple MagSafe. Главное преимущество Qi2 — мощность 15 Вт даже при использовании аксессуаров сторонних производителей без MagSafe и MFi.