«Почта России» объявила о запуске новой услуги — оцифровки бумажных писем. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на представителя самой почты.
Суть услуги состоит в следующем: бумажные письма, проходя через сортировочные центры, попадают в центр оцифровки. Там письма вскрываются, оцифровываются (путём сканирования) и доставляются получателю уже в электронном виде. С одной стороны, конфиденциальность такого процесса равна нулю, но с другой — компания, которая подключит услугу по оцифровке, подпишет с «Почтой» соглашение о неразглашении и предоставит нотариальную доверенность на работу с отправлениями. По сути, примерно то же самое делает секретарь в любой компании.
Услуга будет платной — «Почта России» возьмет с клиента 4,8 рубля (или больше) за оцифровку одной страницы. Кроме того, «Почта» предлагает более тесную интеграцию — центр оцифровки может не просто присылать скан-копии писем в компанию, а сразу сортировать их и отправлять в систему документооборота заказчика. Такая услуга обойдется дороже — до 60 рублей за документ.
Расчеты «Почты России» таковы: в среднем, компании тратят на обработку входящих бумажных писем около 35 тысяч рублей каждый год. А с новыми услугами по оцифровке стоимость обработки снизится до 25 тысяч в год. Кроме того, письма в электронном (отсканированном) виде будут доставляться гораздо быстрее, а компании не придется подстраиваться под отпуска и больничные своих сотрудников, отвечающих за корреспонденцию.
Ранее мы рассказали о второй попытке «Почты России» доставлять письма и посылки дронами — на этот раз организаторы уверены в успехе.
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Г- гениально