Apple обновила документ поддержки AirTag на официальном сайте и добавила туда предостережение относительно горьких батареек. На этот нюанс обратил внимание ресурс MacRumors.
Дело в том, что «умная метка» Apple AirTag питается от одной сменной батарейки CR2032, похожей на таблетку. Ранее множетсво пользователей опасались, что дети могут легко открыть крышку метки и проглотить эту батарейку. Электрохимические реакции при попадании аккумулятора в желудок крайне токсичны для человека, поэтому разные структуры попытались решить проблему по-своему.
Например, власти Австралии составили и разослали массовый бюллетень для родителей, в котором предостерегали их и побуждали еще тщательнее присматривать за детьми, если в доме есть AirTags. А производители батареек пошли другим путём — они начали выпускать CR2032 с горьким покрытием. Мысль проста: ребенок достанет батарейку из AirTag, возьмет её в рот, почувствует горький вкус и выплюнет её.
Мы не знаем, насколько эффективным оказался этот метод, но Apple оказалась против горьких батареек. Компания обновила информационную страницу об AirTag на своем сайте, и добавила туда предостережение для владельцев метки: батарейки с горьким покрытием устанавливать не стоит. Apple объясняет это тем, что покрытие может вступать в реакцию с контактами смарт-метки и стать причиной поломки. Очевидно, что на гарантийное обслуживание AirTag после использования горьких батареек также рассчитывать не стоит.
Ранее мы рассказали о нескольких бюджетных способах «тюнинга» AirTag — но несколько раз подумайте, прежде чем это делать.
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