NTechLab, которая входит в ГК «Ростех» разработала новую систему поиска и идентификации пропавших людей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Система работает следующим образом, фотографии обнаруженных людей можно загрузить на Telegram-канал, где алгоритм за несколько секунд проверит, не находится ли человек в розыске. Сейчас к сервису уже подключены все региональные базы поискового отряда «Лиза алерт». Позднее NTechLab планирует подключить поисковые базы других волонтерских объединений России и СНГ. Напомним, компания разрабатывает технологии идентификации и аналитики изображений с камер наблюдения.
Предполагается, что если кто-то видит на улице нуждающегося в помощи человека, то он может сфотографировать его и отправить снимок в боту @AlertNtechLabBot, либо зайти на сайт проекта, который запустится 22 января. После получения снимка сервис с помощью алгоритмов проверит, есть ли в базе объявление о поиске этого человека. При совпадении бот выдаст информацию из базы «Лиза алерт», а если совпадений не найдется — предложит, с кем нужно связаться, чтобы человеку оказали необходимую помощь.
Представитель NTechLab сообщил, что отправленные в сервис фотографии будут удаляться сразу после сверки их с базой данных. Таким образом планируют избежать утечек информации.
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- Что один?
- Нет, две)))