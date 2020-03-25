На этой неделе компания Valve выпустила VR-игру Half-Life: Alyx. Этот проект моментально стал популярным и очень понравился геймерам, однако его создатели вряд ли подозревали, как он будет использоваться.
Half-Life: Alyx — интерактивная игра с открытым пространством, в котором игроки могут взаимодействовать между собой. Именно такая особенность позволила приспособить её для дистанционного обучения.
Преподаватель из Сан-Диего Чарльз Кумбер провёл в Half-Life: Alyx для своих учеников урок по геометрии. В одной из локаций игры есть окно, на котором можно рисовать с помощью маркеров, и губка для стирания написанного. Кумбер использовал его в качестве виртуальной школьной доски — он чертил там формулы, уравнения и основные тезисы, а в голосовом чате он объяснял ученикам написанное.
Поскольку это VR-игра, учителю пришлось вести урок в шлеме виртуальной реальности, и такие же гаджеты надели на свои головы его ученики.
Видеозапись урока по геометрии, проведённая в Half-Life: Alyx, была выложена на YouTube. Комментаторы отмечают, что у преподавателя красивый и понятный почерк, даже несмотря на то, что он писал не настоящим мелом по доске, а с помощью специального контроллера.
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