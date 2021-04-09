





Около года назад компания Илона Маска, Neuralink, продемонстрировала нам свинью Гертруду с вживленным мозговым имплантом. И с тех пор исследователи время даром не теряли: в новой демонстрации можно увидеть, как обезьяна Пейджер буквально силой мысли играет в пинг-понг.Чтобы добиться такого результата, инженеры за 6 недель до съемок видео внедрили в сенсорномоторную мозговую кору обезьяны два чипа под названием N1 Link. Все дело в том, что нейроны в коре действуют направленно, что позволяет легко считывать импульсы с них и сопоставлять с действиями.Это ученые и сделали: после вживления чипов они дали в руки обезьяне джойстик и награждали вкусным банановым пюре из металлической трубки каждый раз, когда она ракеткой отбивала мяч в пинг-понге. При этом чипы N1 Link собирали статистику мозговой активности, чтобы понять, какие группы нейронов отвечают за определенные действия с джойстиком (в данном случае всего два — это «двигать вверх» и «двигать вниз»).Каждый из чипов подключен к мозгу через 1024 электрода, и каждые 25 мс сбрасывает информацию на компьютер по Bluetooth — такого количества данных хватило, чтобы обнаружить четкие сигналы от мозга к рукам. В итоге получилось «декодировать» мозговые команды для управления джойстиком, после чего ученые взяли и убрали его.Однако заученные действия остались, поэтому когда Пейджер видел пинг-понг, он все еще «думал», куда направить ракетку чтобы отбить мяч. Иными словами, он стал играть силой мысли. Впрочем, создатели чипа говорят, что сам такой игровой процесс далеко не нов и был продемонстрирован еще в начале нулевых. Заслуга Neuralink в том, что они избавились от проводов и нашли способ подключать чипы к мозгу с минимальным хирургическим вмешательством.В любом случае, вдохновленная удачей этого эксперимента, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В первую очередь исследователи из Neuralink хотят улучшить свой чип для того, чтобы он смог распознавать больше градаций действий, чем простые «вверх» и «вниз». Это может позволить парализованным людям полноценно вводить текст и вообще пользоваться смартфоном силой мысли.В дальнейшем инженеры Neuralink хотят использовать свой чип для восстановления физической активности таких людей: N1 Link будет считывать сигналы с мозга и передавать их для электростимуляции нервов и мышц, тем самым помогая человеку вновь научиться управлять своими конечностями.