Илон Маск надеется на запуск атомных электростанций. Все ради безопасности





Из-за российско-украниского конфликта цены на нефть в Европе резко возросли. Похоже, Илон Маск обеспокоен этим и предлагает рассмотреть альтернативные варианты энергетических ресурсов.



Неожиданно для всех, Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте о надежде на возрождение ядерной энергетики. По его мнению, Европа должна «перезапустить» атомные электростанции и увеличить мощность тех, что находятся в действии в данный момент.











По словам миллиардера влияние атомной энергетики не так велико, как принято считать. Маск даже пообещал съесть продукты, которые росли рядом с АЭС, в прямом эфире. По его рассказам он уже делал это после катастрофы на Фукусиме и риск радиационного облучения гораздо ниже, чем многие думают.



На данный момент отношение к атомной энергетики у каждой страны разное. Германия планирует закрыть все действующие АЭС до конца года. Франция напротив собирается развернуть несколько станций, несмотря на то, что ранее планировала отказаться от использования атомной энергии в мирных целях.

