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Илон Маск Россия санкции

Илон Маск надеется на запуск атомных электростанций. Все ради безопасности

Артем
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Из-за российско-украниского конфликта цены на нефть в Европе резко возросли. Похоже, Илон Маск обеспокоен этим и предлагает рассмотреть альтернативные варианты энергетических ресурсов.

Неожиданно для всех, Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте о надежде на возрождение ядерной энергетики. По его мнению, Европа должна «перезапустить» атомные электростанции и увеличить мощность тех, что находятся в действии в данный момент.


Илон Маск призвал Европу вернуться к использованию атомных электростанций.png


По словам миллиардера влияние атомной энергетики не так велико, как принято считать. Маск даже пообещал съесть продукты, которые росли рядом с АЭС, в прямом эфире. По его рассказам он уже делал это после катастрофы на Фукусиме и риск радиационного облучения гораздо ниже, чем многие думают.

На данный момент отношение к атомной энергетики у каждой страны разное. Германия планирует закрыть все действующие АЭС до конца года. Франция напротив собирается развернуть несколько станций, несмотря на то, что ранее планировала отказаться от использования атомной энергии в мирных целях.

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Источник:
IT Home
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Комментарии

+204
Rolen
Конечно, построить и улететь на Марс)
Сегодня в 12:49
#
+4
ertoso
Я Железный человек ))) Илон Старк )))
Сегодня в 08:02
#
+19
Gabriel
За атомной энергетикой будущее , как минимум ближайшее ( 50-70 лет)
БН реакторы как предпоследний этап развития энергетики будущего, последний
Этап Токамак.
Прерывистые генерации которые нам сейчас преподносят как будущее и панацею просто пшик.
Вчера в 22:02
#
+3876
tellurian
За аэс будущее зелёной энергетики.
Вчера в 21:18
#
saintmaybach
+7
saintmaybach tellurian
Вы серьезно? Германия более 20 АЭС закрыла уже. Это не будущее, а прошлое.
Вчера в 21:40
#
+19
Gabriel saintmaybach
Германия совершила глупость и вскоре будет за неё расплачиваться, как минимум своей промышленностью.
Вчера в 21:51
#
+479
alania_07 saintmaybach
А можно по подробнее, что значит зелёная энергетика в твоём понимании? Ветряки и солнечные панели?😂
Сегодня в 09:39
#
saintmaybach
+7
saintmaybach alania_07
Ваш сарказм тут лишний ). Факт: последние 4 года в Германии профицит зеленой энергии, то есть они от солнца, ветра, гэс, волн и геотермальной вырабатывают больше чем потребляют. Итог: последние годы излишки продают соседям, Дании, Нидерландам, Бельгии, Чехии, Люксембургу, Франции, Швейцарии и Австрии. И еще факт: я платил за электричество от местного монополиста 139 евро в месяц. С прошлого года перешел на другого провайдера, зеленая энергетика тоже — теперь плачу 96 евро. И говорят дальше удешевление будет. Вот такая загнивающая гейропа.
2 часа назад в 14:51
#
+3876
tellurian saintmaybach
А есть обратная сторона: человек живёт в Германии и раньше платил 89€, а теперь 120-140€. Поставщики уходят с рынка.
2 часа назад в 14:59
#
+479
alania_07 saintmaybach
Поживем увидем.
час назад в 16:29
#
+3876
tellurian saintmaybach
Немцы идут на поводу зелёных. По факту жители заплатят за это. Конкуренты будут рады.
Другие страны не идут на это.
Сегодня в 13:00
#
saintmaybach
+7
saintmaybach tellurian
Прочитайте мой коммент выше, там обьяснение. И не слушайте всего что говорят российские сми. Зайдите на первоисточники, стат данные зарубежных стран, вики и тд. Оперируйте проверенными и достоверными данными.
2 часа назад в 14:52
#