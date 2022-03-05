Сотрудники правительства обратились к Маску с предложением ограничить доступ к российским СМИ.
«Правительство некоторых стран (не Украины) рекомендовали заблокировать российские СМИ в Starlink. Мы этого не сделаем. Только под дулом пистолета. Извините, но я за свободу слова».
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Sorry to be a free speech absolutist.
Маск не раз давал понять, что даже в сложной ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, он не намерен принимать чью-либо сторону. Ранее миллиардер отозвался на призыв о помощи со стороны Украины. Он открыл доступ к Starlink жителям страны и снабдил всем необходимым оборудованием для его использования.
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Как показал опыт договора с цивилизованным западом не стоят даже бумаги на которой они написаны.
Либеральный фашизм не любит альтернативных точек зрения.
Даже когда им показывают правду собственные репортеры они делают морду кирпичом и не верят.