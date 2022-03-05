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Сотрудники правительства обратились к Маску с предложением ограничить доступ к российским СМИ.


Об этом миллиардер рассказал в своем Twitter-аккаунте. Маск не уточнил с чьей стороны поступило предложение. В своем ответе он дал точно понять, что свобода для него слова важнее всего:


«Правительство некоторых стран (не Украины) рекомендовали заблокировать российские СМИ в Starlink. Мы этого не сделаем. Только под дулом пистолета. Извините, но я за свободу слова».



Маск не раз давал понять, что даже в сложной ситуации, которая сложилась между Россией и Украиной, он не намерен принимать чью-либо сторону. Ранее миллиардер отозвался на призыв о помощи со стороны Украины. Он открыл доступ к Starlink жителям страны и снабдил всем необходимым оборудованием для его использования.


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Источник:

Twitter Twitter

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