«Правительство некоторых стран (не Украины) рекомендовали заблокировать российские СМИ в Starlink. Мы этого не сделаем. Только под дулом пистолета. Извините, но я за свободу слова».

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.