Илон Маск заявил, что производство Cybertruck будет отложено до 2022 года. Он сообщил об этом во время телеконференции Tesla, посвященной итогам финансового второго квартала.
Илон Маск сообщил, что начинать производство Cybertruck в текущих обстоятельствах будет крайне невыгодно, поскольку сейчас продолжается дефицит микроэлектроники. Кроме того, по его словам, ему катастрофически не хватает аккумуляторов для «Кибертрака» — напомним, что в этом девайсе будут установлены батареи нового поколения 4680.
Маск сказал, что сейчас Tesla предпринимает все меры, чтобы нарастить производство аккумуляторных батарей типа 4680, но их всё еще слишком мало, чтобы говорить о потоковой сборке Cybertruck. Илон пояснил, что он мог бы начать производство своего кроссовера, однако его цена подскочила бы минимум вдвое. Ранее Tesla обещала продавать Cybertruck за $40 тысяч, однако, если начать производство сейчас, ценник взлетит до $70 тысяч. Маск объяснил это так — чем больше электромобилей ты производишь, тем дешевле они тебе обходятся. А значит, и конечному покупателю.
Старший вице-президент Tesla по моторам и энергетике отметил во время этой беседы, что на данный момент Cybertruck находится в стадии альфа-тестирования. Это значит, что кроссовер готов только на базовом уровне и еще требует доработки. К этапу бета-тестирования компания планирует подойти в конце 2021 года.
Ранее мы рассказали, каким образом Tesla удается оставаться «на плаву» в условиях всемирного дефицита полупроводников.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: