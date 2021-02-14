Маск

Глава Tesla, SpaceX, Neuralink и нескольких других компаний Илон Маск обратился к Владимиру Путину через твиттер. Он предложил президенту РФ пообщаться в соцсети Clubhouse, ставшей одним из главных феноменов этого года.

В первом твите он упомянул официальный твиттер аккаунт кремля, а второй твит и вовсе написан на русском языке. Кремль и Владимир Путин пока никак не отреагировали на предложение Маска.

Илон Маск

Соцсеть Clubhouse была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит отправкой голосовых сообщений. Приложение Clubhouse доступно только на iOS, попасть в соцсеть можно лишь по инвайту от одного из ранее приглашённых пользователей. Стоимость инвайта доходит на Ebay и других площадках до нескольких сотен долларов.


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