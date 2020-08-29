





Глава Neuralink Илон Маск в рамках презентации представил обновленный нейроинтерфейс, который считывает мозговую активность. Чип размером с небольшую монету устанавливается на черепе под кожей, а его нити-контакты вживляются в мозг.Сообщается, что устройство способно помочь в борьбе с параличом, болезнью Альцгеймера и потерей зрения. Помимо этого, чип может использоваться в бытовых задачах, например, для управления автомобилями Tesla или в видеоиграх.Напомним, устройство предыдущего поколения требовало размещения вычислительного блока за ухом, который внешне напоминал слуховой аппарат. Новинка использует 1024 канала, незаметна под кожей, а установку производит за час работ, при этом операция не требует анестезии.Обновленный нейроинтерфейс поддерживает Bluetooth-соединение и способен передавать большие массивы данных, а также музыку. Чип проектируется с учетом того, что его можно будет с легкостью убрать при необходимости или заменить на новую модель.Основные вычисления и декодирование мозговых сигналов выполняется непосредственно на самом чипе, который способен взаимодействовать с другими устройствами по беспроводному каналу. Таким образом можно управлять электроникой, записывать медицинские показания и выполнять прочие действия. Благодаря низкой задержки в считывании сигнала, которая составляет менее наносекунды, следить за мозговой активностью можно практически в режиме реального времени.К сожалению, обновленный нейроинтерфейс не автономный. Его необходимо заряжать с помощью специального индукционного адаптера каждый вечер. По словам Маска, Neuralink с внешними модулями и дополнительными устройствами поможет найти способ борьбы с потерей памяти, слуха, зрения, двигательных функций, депрессиями, бессонницей, болевым синдромом, припадками, клинической тревожностью, зависимостями, приступами и общими повреждениями мозга.Сообщается, что первые испытания на живых существах прошли успешно. Чипы тестировались на свиньях, у одной из них устройство извлекли, а у второй оставили. Животные живы и здоровы. На ранней стадии запуска нейроинтерфейс будет «дорогим». Ожидается, что по мере распространения его стоимость будет снижаться. Сроки поступления устройства в продажу объявят после проведения испытаний на людях.