Илон Маск давно известен своими необычными выходками: то он одним твитом поднимает в облака стоимость шуточной криптовалюты DogeCoin, то делится информацией о том, что планирует основать собственный город, где будет править дожем (как в средневековой Венеции). Но, видимо, главе Tesla этого мало, и теперь он официально подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о том, что теперь он... технокороль. А финансовый директор Зак Киркхорн становится «мастером над монетой».
И, дабы никто не подумал, что Tesla становится еще одним королевством Вестероса, в заявлении сказано, что «Илон и Зак также сохранят свои должности в качестве главного исполнительного директора и главного финансового директора». Иными словами, внутри компании они могут использовать новые должности, но в общем и целом все остается как и было, чтобы у правительства США не было вопросов к компании. Зачем Илон Маск это провернул — пока неясно: возможно, это его очередная корпоративная шутка.
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