





Глава SpaceX хорошо известен своими амбициозными проектами, и в своем Twitter он озвучил еще один: «Строим город Starbase, Техас. Отсюда мы отправимся на Марс, а дальше — к звездам». Маск также добавил, что его город будет больше деревни Бока-Чика, где находится текущий космодром SpaceX.Отвечая на вопросы, Илон Маск заявил, что в городе будут «очень хорошо относиться к собакам». Видимо, тут отсылка к шуточной криптовалюте Dogecoin, которая стала резко расти после твита с поддержкой от главы SpaceX. Что забавно, глава города будет носить титул «дожа», как в Венецианской республике.Выбор Техаса для строительства города не случаен: еще в декабре прошлого года Маск переехал сюда из Калифорнии, раскритиковав политику этого штата относительно предпринимателей — видимо, он имеет ввиду огромный подоходный налог. Более того, в Техасе строится завод Tesla, а также есть подразделение Boring Company.