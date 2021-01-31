Всё началось с того, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своём твиттере одновременно поругал и похвалил игру Cyberpunk 2077. Предприниматель написал, что к релизу буквально выходят исправления, для которых нужны багфиксы. Тем не менее это великая игра.
With Cyberpunk, even the hotfixes literally have hotfixes, but … great game— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021
В этом же треде одна из подписчиц Илона Маска спросила у него о консольном опыте и назвать один из своих любимых проектов. В ответ глава Tesla озвучил серию Halo.
Only Halo— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2021
Без привязки к какой-либо платформе своими любимыми играми Илон Маск назвал: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.
Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020
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Не находите, что он выделяется среди всех руководителей корпораций?