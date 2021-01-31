With Cyberpunk, even the hotfixes literally have hotfixes, but … great game — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Only Halo — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2021

Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020







Всё началось с того, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своём твиттере одновременно поругал и похвалил игру Cyberpunk 2077. Предприниматель написал, что к релизу буквально выходят исправления, для которых нужны багфиксы. Тем не менее это великая игра.В этом же треде одна из подписчиц Илона Маска спросила у него о консольном опыте и назвать один из своих любимых проектов. В ответ глава Tesla озвучил серию Halo.Без привязки к какой-либо платформе своими любимыми играми Илон Маск назвал: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.