Илон Маск

Всё началось с того, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своём твиттере одновременно поругал и похвалил игру Cyberpunk 2077. Предприниматель написал, что к релизу буквально выходят исправления, для которых нужны багфиксы. Тем не менее это великая игра.

В этом же треде одна из подписчиц Илона Маска спросила у него о консольном опыте и назвать один из своих любимых проектов. В ответ глава Tesla озвучил серию Halo.

Без привязки к какой-либо платформе своими любимыми играми Илон Маск назвал: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Илон Маск пожертвует 100 миллионов долларов на новую технологию борьбы с вредными выбросами Илон Маск пожертвует 100 миллионов долларов на новую технологию борьбы с вредными выбросами

Илон Маск предлагал Apple купить Tesla Илон Маск предлагал Apple купить Tesla

Илон Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров Илон Маск обошел Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров