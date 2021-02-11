





На этой неделе Apple поделилась на своём французском YouTube-канале короткометражным фильмом под названием Le Peintre, что переводится как «Художник». Видео снято на iPhone режиссером Джей Би Браудом (J.B. Braud) из Парижа. В центре сюжета маляр, ставший жертвой недоразумения.Короткометражка была также размещена на французском веб-сайте Apple в разделе модельного ряда iPhone 12. С 15 по 28 февраля Apple проведет виртуальные встречи с экспертами в области видео из Франции, в том числе с режиссером Браудом.Apple также запустила тематический хэштэг в твиттере #LePeintre для продвижения короткометражки. К нему добавляется значок с малярным валиком.