



Российские операторы фиксированной связи собираются повысить цены на свои услуги. Рост тарифов готовят операторы домашнего интернета, телефонии и телевидения.



Агентство Telecom Daily опросило представителей 114 федеральных и региональных операторов связи в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и ещё 11 крупных городах. 84% опрошенных руководителей компаний уверены в предстоящем росте тарифов, причём 62% считают, что цены увеличатся более чем на 10%. 38% ожидают рост до 15%, а 24% прогнозируют 20-процентное увеличение цен.



Мобильным операторам совсем недавно пришлось пересматривать тарифы из-за роста НДС и издержек на исполнение пакета законов Яровой, которые обязывают их собирать и хранить пользовательские данные (например, записи разговоров, переписку и интернет-трафик). Тем не менее, им удавалось поддерживать баланс между ростом цен и увеличением объёма оказываемых услуг.



17% телеком-компаний считают своё финансовое положение неустойчивым или катастрофическим. 27% заявили, что у них есть средства только на поддержание бизнеса, и они не ожидают получения прибыли в ближайшие годы. 54% уверены, что им хватит средств на развитие.



76% компаний видят угрозу в ухудшении экономической ситуации в мире, 64% — в подорожании доллара и евро, а 20% — в рост арендных ставок, налогов и ужесточении законодательного регулирования бизнеса. Основной негативный фактор — последствия пандемии COVID-19, в том числе резкое ослабление курса рубля и снижение доходов россиян.







