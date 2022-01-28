Apple выпустила первую бету iOS 15.4 для разработчиков. В обновлении появилось довольно много новых функций. Мы установили апдейт и собрали все нововведения в этой заметке.
Разблокировка iPhone с маской на лице
Ранее такая возможность была доступна только с помощью Apple Watch. В бета-версии iOS 15.4 добавлена новая опция «Использование Face ID в маске». Эта функция позволяет сенсору сканировать уникальные особенности вокруг глаз для идентификации пользователя в ситуациях, когда на лице надета маска.
Новые эмодзи
Не обошлось без новых эмодзи. В iOS 15.4 добавили более 37 новых смайликов, среди которых беременный мужик, руки в форме сердца, указывающий палец, рентген и многое другое.
Отключение уведомлений о запуске автоматизаций
Apple разрешила отключать уведомления во время запуска автоматизаций. Это нужно сделать вручную в настройках приложения «Команды». К сожалению, с быстрыми командами эта опция пока не работает.
Яркость клавиатуры для iPadOS
В пункте управления iPadOS 15.4 появилась новая опция «Яркость клавиатуры». Его можно добавить по пути «Настройки» > «Пункт управления». Этот параметр позволяет регулировать яркость клавиатуры с подсветкой.
Примечания для связки ключей
В паролях «Связки ключей iCloud» появилось поле «Примечание». Теперь к каждой паре «логин-пароль» можно добавить коротенькую заметку. Таким образом связка ключей становится более похожей на сторонние менеджеры паролей, такие как 1Password.
Частота обновления 120 Гц для всех сторонних приложений на iPhone 13 Pro
На запуске iPhone 13 Pro и 13 Pro Max сторонние приложения не могли использовать частоту обновления 120 Гц. По словам Apple, во всём была виновата ошибка Core Animation, которая, судя по всему, была устранена.
Пользовательские домены для электронной почты
Apple добавила новую функцию в iOS 15.4 для подписчиков облачного сервиса iCloud+ — пользовательские домены для почты. С помощью этой функции можно будет создавать красивые почтовые адреса, например georgiy@lyamin.com.
К сожалению, на момент написания пользовательские домены были пока недоступны. После нажатия на кнопку Create ничего не происходит и спустя некоторое время переключатель iCloud Mail возвращается в отключенное положение.
SharePlay
В совместимых приложениях появилась возможность активации SharePlay через меню «Поделиться».
Настройка геймпадов
В настройках появился новый раздел. Его можно найти по пути «Основные» > «Игровой контроллер». В этом меню можно отключить тактильный отклик, а также переназначить клавиши геймпада.
Небольшие нововведения
- В приложении «Здоровье» можно будет подтянуть информацию о прививках. Пока поддерживаются только цифровые сертификаты о вакцинации ЕС. Эти документы можно будет добавить автоматически в Apple Wallet для быстрого доступа.
- Появился виджет для Apple Card (доступна только в США). Он отображает текущий баланс и расходы.
- Качество мелодии входящего вызова в AirPods и в других наушниках будет соответствовать проигрываемой музыке.
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