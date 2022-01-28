Всё новые и новые фишки и нововведения разработчики находят в свежих бета-сборках iOS 15.4, iPadOS 15.4 и macOS Monterey. Ранее мы уже рассказали о некоторых из них, а сейчас среди прочего было обнаружено, что Apple разрешила создавать собственные почтовые домены прямо в iPhone и iPad.
Речь идет о платной подписке iCloud+, которая стартует в России с 59 рублей в месяц. Ранее этот тариф предоставлял только 50 Гб в хранилище iCloud, но с выходом iOS 15 осенью 2021 года его возможности расширились, а цена осталась прежней. Например, Apple добавила возможность подменять свой email-адрес для регистрации на сайтах, при этом все письма от этого сайта приходили бы в основной ящик.
Начиная с iOS 15.4 и iPadOS 15.4 пользователь платного тарифа iCloud+ сможет не просто создавать рандомные подменные адреса, но еще и вручную выбирать себе домен, который ему понравится. Это можно сделать в «Настройках» → Apple ID → iCloud → «Почта iCloud». По сути, Apple разрешила выбрать себе до пяти уникальных доменов — скорее всего, сервис будет проверять их на дубли и не позволит проворачивать махинации с «липовыми» email-адресами.
Хотя адрес вашего новенького «подменного» ящика может выглядеть, как vasilij.iguidsov@pentagon.com, для его обслуживания всё еще будет использоваться сервис iCloud Mail. Созданные таким образом адреса в любой момент можно удалить.
Описанная фишка выводит на новый уровень использование, скажем, брендированной почты небольшой компании или ИП для обратной связи. Кроме того, даже обычные пользователи не откажутся создать email-адрес по своему вкусу. Ранее подобные услуги предоставляли только некоторые почтовые сервисы — причем просят они за это гораздо больше 59 рублей в месяц.
Ранее мы рассказали, что iPhone SE 3 задержится из-за проблем с комплектующими — судя по всему, Apple решила поставить в него какой-то новый дисплей, и производство застопорилось.
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