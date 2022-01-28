Совсем недавно Apple выпустила релизную сборку iOS 15.3, но при этом уже начала тестировать iOS 15.4. Первая бета-версия серьезно упростила жизнь пользователям iPhone 12 и 13, использующим Face ID. Об этом сообщает зарубежный ресурс 9to5Mac.
Согласно источнику, Apple переработала свою фирменную систему распознавания лица Face ID. Изменения потребовались в связи с эпидемиологической обстановкой в мире — пошел третий год с момента начала пандемии COVID-19, а маска на лице всё так же является необходимым атрибутом в общественных местах. При разработке системы Face ID Apple никак не могла предвидеть такое положение, поэтому «яблочный» сканер лица получает новые доработки — причем не впервые.
Ранее Apple уже внедряла возможность добавить в iPhone свое лицо в маске, чтобы улучшить качество сканирования, а также привнесла связку с Apple Watch — если поблизости были «яблочные» часы, надетые на руку, iPhone разблокировался мгновенно. Однако и этого оказалось мало — далеко не все носят Apple Watch. Поэтому в последней iOS 15.4 beta 1 компания добавила в Face ID новый режим: теперь сканер может распознавать зоны вокруг глаз, которые являются уникальными у каждого человека. При этом смартфон предупреждает, что наиболее точное сканирование возможно только если лицо ничем не скрыто.
Новый пункт меню появился в «Настройках» → «Face ID и код-пароль» и называется «Использовать Face ID в маске». Важный нюанс: похоже, пока что фишка появилась только в линейках iPhone 12 и iPhone 13. Пока непонятно, добавят ли ее на более старые модели. С другой стороны, Apple никогда не говорила об условном Face ID 2, а значит все модули Face ID во всех вышедших ранее моделях совершенно одинаковы. Возможно, на данный момент Apple просто тестирует нововведение на свежих моделях, а после добавит его и на предыдущих.
Помимо масок, система Face ID в iOS 15.4 стала лучше распознавать своего владельца в очках, как прозрачных, так и солнцезащитных. Однако если вы захотите воспользоваться сразу двумя этими настройками, то ничего не получится: Apple предупреждает, что распознавание лица в солнцезащитных очках в режиме «В маске» не поддерживается. При этом обычные прозрачные очки не создадут никаких проблем.
Ранее мы рассказали, что в macOS найдена опаснейшая уязвимость, которая может скомпрометировать все ваши данные и вас самих. Её обнаружил обычный студент.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: