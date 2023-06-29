В iOS 17 появилась полезная функция, которая сбережёт вашу одежду

Фархад
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Фото: MacRumors

Приложение «Фото» в iOS 17 научилось идентифицировать символы на бирке одежды, сообщает портал MacStories.

Если сфотографировать бирку с символами на iPhone с iOS 17, функция Visual Lookup распознает их и предоставит короткую информацию по каждому. При нажатии на объяснение можно получить дополнительную информацию из сети. 

Смартфон точно показывает оптимальную температуру стирки, а также предоставляет рекомендации по отбеливанию, сушке, температуре глажки и другое.

ios-17-look-up-laundry.jpg
Фото: MacRumors

Судя по всему, Apple получает информацию для инструкций по стирке с платформы Международной организации по стандартизации. К сожалению, если в iPhone установлен русский язык, эта фича не работает.

Ранее мы рассказывали, что Visual Lookup также распознаёт символы с приборной панели автомобиля и упрощает поиск неисправностей. Также наш главред Георгий Лямин поделился первым взглядом на iOS 17.

Напомним, пока iOS 17 доступна в бета-версии для разработчиков. Общедоступный релиз всех новых операционных систем Apple ожидается в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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