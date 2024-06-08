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iOS 18 сделает еще один шаг на путь Android

Артем
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Марк Гурман раскрыл пару изменений, которые ждут iPhone после релиза новой прошивки.

По словам журналиста Bloomberg, обновление iOS 18 добавит гибкую настройку Центра управления. Расположенные в нем иконки, можно будет распределить на несколько страниц. Подобное решение используют некоторые бренды в оболочках Android-смартфонов.

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Также Гурман утверждает, что привычный музыкальный виджет изменится. Скорее всего, панель с плеером растянут по всей ширине Центра управления. Его дизайн станет более информативным, за счет новых визуальных элементов. Например, обложки альбомов, которые будут включены по умолчанию.

Впрочем, нововведений ожидается много. В этом списке вы можете подробнее узнать, чего ждать от iOS 18.
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Источник:
Macrumors
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