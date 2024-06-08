iOS 18 сделает еще один шаг на путь Android

Марк Гурман раскрыл пару изменений, которые ждут iPhone после релиза новой прошивки.
По словам журналиста Bloomberg, обновление iOS 18 добавит гибкую настройку Центра управления. Расположенные в нем иконки, можно будет распределить на несколько страниц. Подобное решение используют некоторые бренды в оболочках Android-смартфонов.
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Также Гурман утверждает, что привычный музыкальный виджет изменится. Скорее всего, панель с плеером растянут по всей ширине Центра управления. Его дизайн станет более информативным, за счет новых визуальных элементов. Например, обложки альбомов, которые будут включены по умолчанию.
Впрочем, нововведений ожидается много. В этом списке вы можете подробнее узнать, чего ждать от iOS 18.