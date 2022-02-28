Жительница США опубликовала историю своего старенького iPhone 4S, который упал в унитаз и был извлечен из него спустя 10 лет. Об этом рассказали в Gizmochina.Согласно источнику, история произошла в Мэриленде, США. Женщина по имени Бекки Бекманн в далеком 2012 году купила себе новенький iPhone 4S, но спустя какое-то время смартфон пропал… тогда его так и не нашли. Героиня рассказа купила себе новый смартфон. Однако недавно домочадцы Бекки обратили внимание на странный посторонний звук из унитаза при смыве.Хорошенько порывшись в недрах унитаза, муж Бекки извлек оттуда белый iPhone 4S — тот самый, что был утерян много лет назад. Смартфон, конечно же, не включался, но внешне выглядел неплохо — особенно если участь количество различных субстанций, смытых поверх смартфона за всё прошедшее время. Среди повреждений можно отметить небольшое искривление рамки смартфона и отошедшую стеклянную заднюю крышку — скорее всего, это случилось из-за вздутия аккумулятора.К этой истории есть немало вопросов. Некоторые читатели и даже сами СМИ усомнились, что iPhone 4S пролежал в унитазе все десять лет. Они предположили, что потерялся он по другой причине, а в унитазе оказался недавно, быть может посредством детских игр или чего-то еще. Кроме того, смартфон, который десять лет находился в биологических массах, выглядел бы гораздо хуже. В любом случае, при всем скепсисе в отношении деталей, история остается забавной.