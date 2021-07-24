Android


Google удалила возможность настраивать внешний вид интерфейса Android 12 в последней бета-сборке ОС. Об этом рассказал профильный ресурс XDA-Developers.

Впервые это изменение заметили в приложении Pixel Themes, которое было представлено вместе с Google Pixel 4. Оно представляет собой утилиту для кастомизации интерфейса Android — с её помощью можно, среди прочего, настроить шрифт, форму значков рабочего стола, а также акцентные цвета системы. Это приложение распространялось на смартфоны Pixel вместе с апдейтом Android 10, а сторонние вендоры вроде ASUS и Motorola встроили его в свои фирменные оболочки.

Разработчики обнаружили, что после установки последней, третьей бета-сборки Android 12 из приложения Pixel Themes исчезли тумблеры и варианты для настройки шрифтов, значков Центра Управления и цветов акцента системы. Всё это заменяется на динамическую подстройку, которая стала одной из главных фишек 12-го Android. В результате, пользователи теперь не смогут кастомизировать своё устройство так, как захочется — им придется положиться на алгоритмы Google в выборе стиля и цветов. 

Pixel Themes

Сотрудник Google подтвердил факт замены: 
«Функции настраиваемого стиля (шрифт, форма иконок, набор значков и цвет акцента) в Android R заменяются новой функцией динамического создания тем, которую мы вводим в Android S. Мы считаем новую функцию динамического создания тем более современной и интеллектуальной. Простой и приятный опыт, который, как мы надеемся, понравится всем пользователям
Стоит отметить тот факт, что Google не предоставляет выбора — ручные настройки интерфейса заменены на динамические по умолчанию. Разработчики пока не нашли способа включить ручное управление этими параметрами. В этой ситуации Google поступает в духе Apple — именно «яблочная» компания зачастую сама определяет, что будет лучше для потребителя, и внедряет это безальтернативно.

К слову, недавно Apple пришлось пойти на попятную — редизайн Safari в macOS Monterey пришелся по душе далеко не всем. Кроме того, ранее мы рассказали о том, как включить и попробовать «Расширенное аудио» и Dolby Atmos в Apple Music на Android. 



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Источник:

XDA Developers XDA Developers

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