Google удалила возможность настраивать внешний вид интерфейса Android 12 в последней бета-сборке ОС. Об этом рассказал профильный ресурс XDA-Developers.Впервые это изменение заметили в приложении Pixel Themes, которое было представлено вместе с Google Pixel 4. Оно представляет собой утилиту для кастомизации интерфейса Android — с её помощью можно, среди прочего, настроить шрифт, форму значков рабочего стола, а также акцентные цвета системы. Это приложение распространялось на смартфоны Pixel вместе с апдейтом Android 10, а сторонние вендоры вроде ASUS и Motorola встроили его в свои фирменные оболочки.Разработчики обнаружили, что после установки последней, третьей бета-сборки Android 12 из приложения Pixel Themes исчезли тумблеры и варианты для настройки шрифтов, значков Центра Управления и цветов акцента системы. Всё это заменяется на динамическую подстройку, которая стала одной из главных фишек 12-го Android. В результате, пользователи теперь не смогут кастомизировать своё устройство так, как захочется — им придется положиться на алгоритмы Google в выборе стиля и цветов.Сотрудник Google подтвердил факт замены: