К iPad теперь можно подключать внешние камеры

С релизом iPadOS 17 этой осенью пользователи iPad смогут подключать встроенную камеру Studio Display и другие внешние камеры по USB для звонков по FaceTime и съёмки видео.
Новая функция доступна на любой модели iPad, оснащённой портом USB-C. Интересно, что Apple не упомянула о ней на презентации, но позже рассказала разработчикам на сессиях Platforms State of the Union.
Любую веб-камеру можно использовать с iPad по принципу plug-and-play, как показано в видео ниже от Стивена Роблеса.
О других нововведениях в бета-версии iPadOS 17 мы рассказали в отдельном материале.
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