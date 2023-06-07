К iPad теперь можно подключать внешние камеры

Фархад
iPadOS 17

С релизом iPadOS 17 этой осенью пользователи iPad смогут подключать встроенную камеру Studio Display и другие внешние камеры по USB для звонков по FaceTime и съёмки видео.

Новая функция доступна на любой модели iPad, оснащённой портом USB-C. Интересно, что Apple не упомянула о ней на презентации, но позже рассказала разработчикам на сессиях Platforms State of the Union.

Любую веб-камеру можно использовать с iPad по принципу plug-and-play, как показано в видео ниже от Стивена Роблеса.





О других нововведениях в бета-версии iPadOS 17 мы рассказали в отдельном материале.
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Комментарии

+568
law
Встроенкю камеру студио? Че?
Вчера в 23:47
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