Как добавить несколько иконок одного приложения на рабочий стол iPhone или iPad

Вот уже пару лет Apple разрешает дублировать иконки приложений на рабочем столе iOS и iPadOS. Такая возможность появилась после появления «Библиотеки приложений» и режима «Фокусирование».
Сейчас вы без особого труда можете добавить сколько угодно иконок одного и того же приложения на домашний экран. Это пригодится, в первую очередь, для настройки профилей «Фокусирования»: как известно, этот режим позволяет настроить отображение лишь одного или нескольких рабочих столов iOS, скрывая все остальные. А может быть вам просто маловато четырех иконок в док-панели iPhone и вы хотели бы видеть особенно важное приложение на всех страницах хоумскрина.
Чтобы вынести копию иконки на рабочий стол:
Откройте «Библиотеку приложений»
- Найдите нужное вам приложение или
- Откройте поиск Spotlight и введите название приложения
- Зажмите пальцем его иконку и вытащите её на нужную страницу домашнего экрана
- Повторите это действие необходимое количество раз.
Готово! Теперь вы можете разместить иконку Telegram (или любую другую) на каждой странице хоумскрина, или же настроить фокусирование под свои потребности.
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