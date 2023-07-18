Как написать в поддержку Wildberries в живой чат, а не через обращения

Откройте сайт wildberries.ru

Войдите в аккаунт с помощью своего номера телефона

Перейдите в личный профиль

Откройте настольную версию сайта

В нижнем углу экрана появится значок чата — там вы увидите чат с поддержкой.

Зайдя через веб-сайт, вы можете написать в живой чат, где оператор ответит гораздо быстрее:Чтобы открыть настольную версию сайта, можно воспользоваться настройками веб-страницы в браузере (в Safari — кнопка «аА» → «Запросить настольный веб-сайт»), либо перевернуть смартфон в горизонтальную ориентацию и уменьшить масштаб страницы — сайт автоматически перейдет в режим ПК.К сожалению, служба поддержки Wildberries не отличается отзывчивостью и клиентоориентированностью, поэтому вы вполне можете не получить решения своей проблемы ни в чате, ни в обращениях.