Как написать в поддержку Wildberries в живой чат, а не через обращения

Wildberries стал чрезвычайно популярен благодаря своей распространенности — ни у какого другого маркетплейса нет такой большой сети пунктов выдачи заказов. Однако отсутствие достойной конкуренции приводит к «закручиванию гаек» — покупатели всё чаще сталкиваются со странными списаниями, бесконечными изменениями правил и другими неприятными нюансами.
При возникновении проблем самый очевидный вариант — обратиться в службу поддержки. Однако написание «обращения» подходит не всегда: вопрос может требовать оперативного ответа, а обращения нередко игнорируются маркетплейсом неделями. К счастью, есть другой вариант.
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Зайдя через веб-сайт, вы можете написать в живой чат, где оператор ответит гораздо быстрее:
- Откройте сайт wildberries.ru
- Войдите в аккаунт с помощью своего номера телефона
- Перейдите в личный профиль
- Откройте настольную версию сайта
- В нижнем углу экрана появится значок чата — там вы увидите чат с поддержкой.
Чтобы открыть настольную версию сайта, можно воспользоваться настройками веб-страницы в браузере (в Safari — кнопка «аА» → «Запросить настольный веб-сайт»), либо перевернуть смартфон в горизонтальную ориентацию и уменьшить масштаб страницы — сайт автоматически перейдет в режим ПК.
К сожалению, служба поддержки Wildberries не отличается отзывчивостью и клиентоориентированностью, поэтому вы вполне можете не получить решения своей проблемы ни в чате, ни в обращениях.