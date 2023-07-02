Нежданчик от Wildberries: сотни странных заказов в вашем профиле и минус 86 тысяч с карты за их возврат

В сети появилась странная история о клиентке маркетплейса Wildberries. Её рассказали в «Базе».Согласно источнику, жительница Вологодской области Анастасия вошла в приложение Wildberries как обычно, и увидела в своем профиле сотни незнакомых ей активных заказов. Кто-то купил на её профиль 250 кремов для лица, 250 кремов для суставов и 365 мазей против грибка стопы. Суммарно товары стоят 210 тысяч. Разумеется, таких заказов она не совершала.Шокированная Анастасия позвонила в поддержку Wildberries и рассказала о ситуации. Сотрудник маркетплейса спросил, не получала ли она кодов активации в СМС или ссылок для восстановления пароля — нет, не получала. Услышав ответ, поддержка сообщила: заказы совершила сама Анастасия и должна будет их забрать.Есть еще один нюанс: 865 тюбиков крема заказаны в ПВЗ Амурской области, а Анастасия живет в Вологодской. При отказе от заказа или неявке за ним в течение 15 дней с ее карты будет списано 86 500 рублей в качестве платы за возврат по вине клиента.Попытка удалить привязанную карту из профиля проблему не решает: дело в том, что таким образом карта просто скрывается, но данные о ней остаются у маркетплейса, и деньги будут списаны. Что делать с этой ситуацией, девушка не знает до сих пор.