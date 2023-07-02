Нежданчик от Wildberries: сотни странных заказов в вашем профиле и минус 86 тысяч с карты за их возврат

Олег

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В сети появилась странная история о клиентке маркетплейса Wildberries. Её рассказали в «Базе».

Согласно источнику, жительница Вологодской области Анастасия вошла в приложение Wildberries как обычно, и увидела в своем профиле сотни незнакомых ей активных заказов. Кто-то купил на её профиль 250 кремов для лица, 250 кремов для суставов и 365 мазей против грибка стопы. Суммарно товары стоят 210 тысяч. Разумеется, таких заказов она не совершала.

WB

Шокированная Анастасия позвонила в поддержку Wildberries и рассказала о ситуации. Сотрудник маркетплейса спросил, не получала ли она кодов активации в СМС или ссылок для восстановления пароля — нет, не получала. Услышав ответ, поддержка сообщила: заказы совершила сама Анастасия и должна будет их забрать.

Есть еще один нюанс: 865 тюбиков крема заказаны в ПВЗ Амурской области, а Анастасия живет в Вологодской. При отказе от заказа или неявке за ним в течение 15 дней с ее карты будет списано 86 500 рублей в качестве платы за возврат по вине клиента.

Попытка удалить привязанную карту из профиля проблему не решает: дело в том, что таким образом карта просто скрывается, но данные о ней остаются у маркетплейса, и деньги будут списаны. Что делать с этой ситуацией, девушка не знает до сих пор. 

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Источник:
Baza
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Комментарии

+75
Analgin
Обнульть карту и заблочить. Перевыпусть новую. Всё
Вчера в 21:19
#
tellurian
+4900
tellurian Analgin
Об этом же подумал когда читал.
Вчера в 22:00
#
+7
Swatew Analgin
Есть еще нюанс, ВБ запоминает навсегда все карты когда-либо используемые для покупок :(
2 часа назад в 11:48
#
+2
alanjio
Можно просто в личном кабинете банка, который выпустил карту, запретить покупки в интернет магазинах.
Вчера в 22:23
#
Mers
+4463
Mers
“Открыла Waldberiss, увидела понравившийся крем, а дальше все как в тумане»😄
Вчера в 23:19
#
–372
xtcxtc
чепушильное приложение, удалил забыл
Сегодня в 09:10
#
+3
Dimitri S
Избитая тема. Ошибка покупателей в привязке карты. На Пикабу вроде была такая же тема пол года назад. Используется уязвимость wildberies в хэш ссылках, которые не привязываются к ip, и эта проблема не решается уже давно. По сути в деле замешаны сотрудники wildberies имеющие доступ к профилям пользователей. Это почти как в Битрикс, когда администраторы могут войти под любым сотрудником и совершить любые действия под ним.
2 часа назад в 11:11
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0
Nick AG
Мне жалко сотрудников пвз... Которым сначала это все принять надо будет, а потом обратно упаковывать через 15 дней. Ибо надо каждую штуку пикать сканером
2 часа назад в 11:45
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+1
Русский Человек
Перевыпускаешь карту и все, Кабальчук идёт в пешее эротическое путешествие)
46 минут назад
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