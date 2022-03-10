Как перенести свою коллекцию со Spotify на Яндекс.Музыку через Telegram-бота

Зарубежный стриминг-сервис Spotify объявил о приостановке работы в России. Это означает, что, среди прочего, у вас не получится купить Premium-подписку, или же продлить уже купленную. Использовать бесплатную версию конечно можно, но она имеет существенные ограничения — например, проигрывание рекламы и невозможность полноценно управлять плейлистом.
Скорее всего, многие пользователи Spotify в России захотят рассмотреть альтернативные варианты. Один из самых достойных отечественных конкурентов — это Яндекс.Музыка. Но как быть с накопленными коллекциями треков? Они пропадут?
Без паники. К счастью, есть несколько способов перенести свои плейлисты с одного стриминг-сервиса на другой. Первый способ — через специальный веб-сервис — мы уже описали. А в этом материале будет второй вариант — мы воспользуемся Telegram-ботом.
- Найдите Telegram бота @wholovesmusicbot — можно просто нажать на ссылку и он откроется;
- Нажмите «Перенести музыку» → «Spotify» → «Прислать ссылку для авторизации»;
- Авторизуйтесь в своем аккаунте Spotify по ссылке от бота;
- Вы увидите два варианта: «Перенести все треки» и «Перенести плейлист»; первый вариант переносит список «залайканных» дорожек, а второй позволит перенести каждый отдельный плейлист по одному;
- Выберите нужный вам вариант и подождите, пока завершится экспорт списка;
- Далее вам нужно выбрать, в какой сервис переносить коллекцию, авторизоваться в нем по ссылке и завершить процесс.
Готово! Теперь можно спокойно «переезжать» на новый сервис. А чтобы не платить первые два-три месяца, можно воспользоваться акциями от Яндекса для новых пользователей.