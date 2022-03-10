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Как перенести свою коллекцию со Spotify на Яндекс.Музыку через Telegram-бота

Олег
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Стриминг


Зарубежный стриминг-сервис Spotify объявил о приостановке работы в России. Это означает, что, среди прочего, у вас не получится купить Premium-подписку, или же продлить уже купленную. Использовать бесплатную версию конечно можно, но она имеет существенные ограничения — например, проигрывание рекламы и невозможность полноценно управлять плейлистом.

Скорее всего, многие пользователи Spotify в России захотят рассмотреть альтернативные варианты. Один из самых достойных отечественных конкурентов — это Яндекс.Музыка. Но как быть с накопленными коллекциями треков? Они пропадут?

Без паники. К счастью, есть несколько способов перенести свои плейлисты с одного стриминг-сервиса на другой. Первый способ — через специальный веб-сервис — мы уже описали. А в этом материале будет второй вариант — мы воспользуемся Telegram-ботом.
  • Найдите Telegram бота @wholovesmusicbot — можно просто нажать на ссылку и он откроется;
  • Нажмите «Перенести музыку» → «Spotify» → «Прислать ссылку для авторизации»;
  • Авторизуйтесь в своем аккаунте Spotify по ссылке от бота; 
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  • Вы увидите два варианта: «Перенести все треки» и «Перенести плейлист»; первый вариант переносит список «залайканных» дорожек, а второй позволит перенести каждый отдельный плейлист по одному;
  • Выберите нужный вам вариант и подождите, пока завершится экспорт списка; 
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  • Далее вам нужно выбрать, в какой сервис переносить коллекцию, авторизоваться в нем по ссылке и завершить процесс.
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Готово! Теперь можно спокойно «переезжать» на новый сервис. А чтобы не платить первые два-три месяца, можно воспользоваться акциями от Яндекса для новых пользователей

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iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
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Комментарии

+8
djFynjy
Храните музыку на устройствах! Надёжно и бесплатно ;)
Сегодня в 14:02
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+9
werder
Только плейлисты готовые не переносятся
Сегодня в 13:15
#
+10
jay-b
а так же apple music можно ? или есть какой нибудь простой вариант
Сегодня в 12:01
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин jay-b
Посмотрите на скрины внимательно)))))
Сегодня в 12:55
#
+73
Carter_Mayers
Блин, хорошо хоть такой вариант есть, да и Яндекс просто лучшие на нашем рынке. Сейчас Мыльце прослезится и наконец осознает, насколько они бесполезны и насколько их «сервисы» посредственны. Надеюсь хоть Яндекс будет жить, потому что смотреть без Кинопоиска вообще не представляю.
P.S. Пиратские сервисы не всем удобны, да и подрывают бизнес того Кинопоиска, IVI и Start. Надо помогать оставшимися компаниям, ясное дело что пару-тройку тысяч рублей не изменят ситуацию для них в корне, но хотя бы совесть будет у некоторых юзеров чиста
Сегодня в 11:40
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СИМА
+77
СИМА
Безопасность 👍🏻
Сегодня в 11:19
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