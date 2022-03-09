Как бесплатно перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку

Потоковый сервис Spotify объявил о приостановке продления подписок Premium на территории России. Я задумался о выборе новой платформы. У меня есть годовая подписка на YouTube Premium, в которую входит YouTube Music, но мне нужен сервис на двоих. Я выбрал Яндекс.Музыку, поскольку семейная подписка там дешевле.
Первая проблема — перенос библиотеки из Spotify в Яндекс.Музыку. Ранее я рассказывал о сервисе TuneMyMusic, но он внезапно стал платным. Ок, я готов был заплатить 4,5 доллара за месяц использования, чтобы раскидать свою библиотеку буквально в пару кликов, но VISA и Mastercard не работают. К слову есть PayPal, но он тоже отказался проводить оплату. Тем не менее выход найден.
Как перенести свою библиотеку из Spotify в Яндекс.МузыкуTuneMyMusic позволяет бесплатно экспортировать плейлисты в файлы с расширением TXT или CSV. Яндекс.Музыка позволяет импортировать плейлисты списком или файлом.
- Переходим на сайт TuneMyMusic и нажимаем большую кнопку «Давайте приступим».
- Выбираем источник — в моем случае Spotify, и нажимаем «Загрузить из вашей учетной записи». Вас попросят авторизоваться на платформе.
- TuneMyMusic загрузит все ваши плейлисты, в том числе избранные треки, альбомы и исполнители. Меня в первую очередь интересуют треки с лайками, я снял все остальные галочки и оставил только «Избранные треки».
- Нажмите кнопку «Далее: Выберите целевую платформу».
- Выберите «файла» и оставьте формат TXT.
- Нажмите «Начать перенос музыки» и дождитесь завершения процесса, после этого файл со списком треком будет скачан автоматически.
- Перейдите на страницу импорта музыкальных коллекций в Яндекс.Музыке.
- Перетащите сгенерированный TuneMyMusic файл с расширением TXT в поле «Загрузите файл».
- Дождитесь окончания процесса обработки списка и выберите плейлист, куда добавить треки.
Spotify — один из моих любимых сервисов. Подписка Premium заканчивается у меня 15 марта и если я не смогу её оплатить, то возвращаться в регион US по текущему курсу не буду. Таким образом я готов к переходу на Яндекс.Музыку в случае недоступности Spotify Premium.
Почему не рассматривают переход на YouTube Music? Семейная подписка Premium там стоит дороже. Также в нестабильных условиях из-за санкций вариант с Яндекс.Музыкой выглядит наиболее надежным.