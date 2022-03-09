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Spotify Яндекс.Музыка

Как бесплатно перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку

Георгий
5596
Сервисы

Потоковый сервис Spotify объявил о приостановке продления подписок Premium на территории России. Я задумался о выборе новой платформы. У меня есть годовая подписка на YouTube Premium, в которую входит YouTube Music, но мне нужен сервис на двоих. Я выбрал Яндекс.Музыку, поскольку семейная подписка там дешевле.

Первая проблема — перенос библиотеки из Spotify в Яндекс.Музыку. Ранее я рассказывал о сервисе TuneMyMusic, но он внезапно стал платным. Ок, я готов был заплатить 4,5 доллара за месяц использования, чтобы раскидать свою библиотеку буквально в пару кликов, но VISA и Mastercard не работают. К слову есть PayPal, но он тоже отказался проводить оплату. Тем не менее выход найден.

Как перенести свою библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку

TuneMyMusic позволяет бесплатно экспортировать плейлисты в файлы с расширением TXT или CSV. Яндекс.Музыка позволяет импортировать плейлисты списком или файлом.
  • Переходим на сайт TuneMyMusic и нажимаем большую кнопку «Давайте приступим».
TuneMyMusic
  • Выбираем источник — в моем случае Spotify, и нажимаем «Загрузить из вашей учетной записи». Вас попросят авторизоваться на платформе.
TuneMyMusic
  • TuneMyMusic загрузит все ваши плейлисты, в том числе избранные треки, альбомы и исполнители. Меня в первую очередь интересуют треки с лайками, я снял все остальные галочки и оставил только «Избранные треки».
TuneMyMusic
  • Нажмите кнопку «Далее: Выберите целевую платформу».
TuneMyMusic
  • Выберите «файла» и оставьте формат TXT.
TuneMyMusic
  • Нажмите «Начать перенос музыки» и дождитесь завершения процесса, после этого файл со списком треком будет скачан автоматически.
  • Перейдите на страницу импорта музыкальных коллекций в Яндекс.Музыке.
  • Перетащите сгенерированный TuneMyMusic файл с расширением TXT в поле «Загрузите файл».
Яндекс.Музыка
  • Дождитесь окончания процесса обработки списка и выберите плейлист, куда добавить треки.
Таким образом можно перенести все ваши плейлисты из Spotify в Яндекс.Музыку. 

Spotify — один из моих любимых сервисов. Подписка Premium заканчивается у меня 15 марта и если я не смогу её оплатить, то возвращаться в регион US по текущему курсу не буду. Таким образом я готов к переходу на Яндекс.Музыку в случае недоступности Spotify Premium.

Почему не рассматривают переход на YouTube Music? Семейная подписка Premium там стоит дороже. Также в нестабильных условиях из-за санкций вариант с Яндекс.Музыкой выглядит наиболее надежным.
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Комментарии

–11
simba77
Яндекс скоро обанкротится 😅😅 Овцы русские 🤣
Сегодня в 02:09
#
+121
franzisonfire simba77
Чей халоп?
Сегодня в 08:13
#
+121
franzisonfire
Норм! Перенёс, не долго спотифай радовал нас, ну и пусть валят все если стало такое…купил подписку Яндекс + на год, думаю вообще не обломаюсь
Сегодня в 00:47
#
President
+21
President
😂
Сегодня в 00:40
#
+84
Куцов
У меня из 1000 треков перенеслось 800. Какие не нашёл Яндекс — не узнать. Лопатить 1000 треков нереально. Ищу другие варианты.
Вчера в 18:36
#
+9
werder
  • Нажмите кнопку «Далее: Выберите целевую платформу».
Почему нельзя сразу выбрать Яндекс музыка ?
Вчера в 18:27
#
Георгий Лямин
+4414
Георгий Лямин werder
Да все просто. У меня он не выбрался. Постоянно пишет — server disconect. Плюс с платформы на платформу будет только по 500 треков переноситься. У меня с лайками более 1400 композиций — мне придется три раза тогда это делать. В текст можно экспортировать любое кол-во треков.
Можно оплатить сервис, чтобы не заниматься таким головняком. НО! У меня он не принял Mastercard/VISA/PayPal.
Вчера в 18:52
#
Hello!
+3
Hello!
О мляяя, у меня ноль лайков. Интересно, зачем удалили?
9 марта 2022 в 13:51
#
Hello!
+3
Hello!
Надо с Deezer так же попробовать. Статья прям вовремя, тоже думал уже как переносить.
9 марта 2022 в 13:49
#