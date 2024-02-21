Как включать, выключать и настраивать Night Shift в macOS и приложениях в два щелчка

Олег

Shifty


Энтузиасты собрали небольшую утилиту для легкого управления режимом Night Shift в macOS. О ней пишет Lifehacker.

Приложение опубликовано на GitHub и называется Shifty. Оно абсолютно бесплатное и позволяет удобно управлять встроенным ночным режимом macOS, который накладывает желтый фильтр на изображение дисплея.

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macOS

Для стандартного включения и выключения из «Центра управления» macOS требуется сделать три клика, а Shifty позволяет сделать то же самое за два нажатия. Кроме того, утилита предоставляет быстрый доступ к настройкам, которых нет в «шторке» (а некоторых — вообще в macOS). Например, вы можете регулировать интенсивность желтого оттенка, включать и выключить Night Shift в определенных приложениях либо выключать его по таймеру. А еще в том же окне есть быстрый тумблер True Tone, который пригодится графическим дизайнерам.

macOS

macOS

Скачать Shifty можно вот здесь. Утилита обновлялась в 2021 году, однако корректно работает с Apple Silicon и Intel, а также с macOS Sonoma. 

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Комментарии

catfelix
+158
catfelix
у меня настроено автоматически на включение с закатом и выключение с рассветом
час назад в 16:19
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+177
Сергей Кондрашин
И ведь что интересно. Медики уже давно доказали что »синее» свечение экрана никому образом не влияет на подготовку организма ко сну. Ровно как и «жёлтое» не активизирует сонливость.
Но маркетологи с упорством продолжают поддерживать городские легенды.
час назад в 16:32
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