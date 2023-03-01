Как решить проблему с блокировкой смартфонов realme в России за пару минут

Фархад

realme 10 pro

В прошлом месяце мы рассказывали, что многие владельцы новых смартфонов realme и OnePlus, предназначенных для китайского рынка, столкнулись с внезапной блокировкой устройств. Официальные представители компаний предложили пользователям обратиться в авторизованные сервисные центры для перепрошивки гаджетов. Теперь стало известно о более простом способе решения проблемы.

Главред Mobiltelefon.ru Евгений Макаров поделился в своём Telegram-канале подробной инструкцией по разблокировке «проблемных» realme. Буквально за несколько минут ему удалось успешно обойти региональное ограничение на realme 10 Pro+.

Чтобы разблокировать смартфон realme, предназначенный для рынка Китая (CN), нужно выполнить следующие действия:
  • Перейти на этот сайт;
  • Ввести IMEI своего смартфона и нажать «convert»;
  • Открыть приложение телефон и позвонить на номер *#3988691#;
  • В появившемся окне ввести код, полученный на сайте;
  • Готово!

Стоит отметить, что на смартфонах OnePlus 11 этот метод пока не работает.

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Источник:
Евгений Макаров (MT)
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