Как решить проблему с блокировкой смартфонов realme в России за пару минут

В прошлом месяце мы рассказывали, что многие владельцы новых смартфонов realme и OnePlus, предназначенных для китайского рынка, столкнулись с внезапной блокировкой устройств. Официальные представители компаний предложили пользователям обратиться в авторизованные сервисные центры для перепрошивки гаджетов. Теперь стало известно о более простом способе решения проблемы.
Главред Mobiltelefon.ru Евгений Макаров поделился в своём Telegram-канале подробной инструкцией по разблокировке «проблемных» realme. Буквально за несколько минут ему удалось успешно обойти региональное ограничение на realme 10 Pro+.
Чтобы разблокировать смартфон realme, предназначенный для рынка Китая (CN), нужно выполнить следующие действия:
- Перейти на этот сайт;
- Ввести IMEI своего смартфона и нажать «convert»;
- Открыть приложение телефон и позвонить на номер *#3988691#;
- В появившемся окне ввести код, полученный на сайте;
- Готово!
Стоит отметить, что на смартфонах OnePlus 11 этот метод пока не работает.