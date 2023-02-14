Найдено решение проблемы с блокировкой смартфонов realme в России, но придётся побегать

«Ни о какой блокировке устройств realme в России речи не идёт. На рынке страны официально представлены сертифицированные устройства бренда, на которые распространяется полная сервисная поддержка. В случае возникновения вопросов, касающихся функционирования устройств, предназначенных для других рынков, пользователи могут обратиться в российскую сервисную поддержку», — заявил представитель realme.

Как мы уже отметили, блокировка коснулась тех смартфонов, которые произведены для региона CN (Китай). Такие девайсы могли быть, например, куплены на AliExpress, или же завезены по серому/параллельному импорту для продажи в российских торговых точках.

Единственным способом решения проблемы на сегодняшний день является обращение в сервисный центр для бесплатной перепрошивки девайса. Во всяком случае так объяснили в службе поддержки realme. При этом пользователей могут попросить предоставить чек на покупку смартфона и ряд других данных. Найти ближайший сервисный центр можно на сайте realme или позвонив по номеру 8 (800) 707-25-75.