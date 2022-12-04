iOS 16 iPhone Гайды

Как измерить рост при помощи LiDAR в iPhone 12 Pro и новее

Олег

iPhone Pro


В iOS есть малоизвестная возможность измерять рост человека на iPhone с датчиком LiDAR. Об этом пишет сама Apple на своем сайте поддержки на страничке, посвященной iOS 16.

Согласно источнику, для измерения используется приложение «Рулетка». Чтобы узнать рост человека:
  • Откройте приложение «Рулетка»
  • Направьте iPhone таким образом, чтобы человек полностью попадал в видоискатель
  • На экране появится линия, под которой будет указан рост человека.
iPhone Pro

В этот момент можно сделать снимок вместе с измерениями и сохранить его в галерею, нажав кнопку затвора, потом «Готово», и выбрав «Сохранить в». Apple утверждает, что iPhone Pro сможет измерить рост не только стоящего, но даже сидящего в кресле человека. 

По умолчанию измерение может производиться в футах и дюймах. Чтобы изменить этот параметр, откройте «Настройки» → «Рулетка» и выберите «Единицы измерения».

Функция поддерживается на моделях, оснащенных датчиком LiDAR: iPhone 12 Pro / Pro Max, iPhone 13 Pro / Pro Max и iPhone 14 Pro / Pro Max. 

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Источник:
apple.com
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Комментарии

kardigan
+2922
kardigan
Ничего себе , какое полезное применение. А кроме измерения роста, что нибудь ещё занесут за пару лет?
А то у меня здесь заволялись пара рулеток-выкинуть, или оставить?
Сегодня в 11:14
#
tellurian
+4790
tellurian kardigan
Модно мерить окружность, прямоугольники и квадраты.
Телек померил :)
Сегодня в 12:56
#
s_medik
+3169
s_medik
Очень свежая новость
Сегодня в 11:42
#
Олег Воронин
+2029
Олег Воронин s_medik
Это не новость, а гайд. Посмотрите на теги в верхней части.
Сегодня в 12:06
#
Dmitriy
+300
Dmitriy
Да, делать такое камерой можно было несколько лет назад...
Сегодня в 13:14
#