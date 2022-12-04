Как измерить рост при помощи LiDAR в iPhone 12 Pro и новее

В iOS есть малоизвестная возможность измерять рост человека на iPhone с датчиком LiDAR. Об этом пишет сама Apple на своем сайте поддержки на страничке, посвященной iOS 16.
Согласно источнику, для измерения используется приложение «Рулетка». Чтобы узнать рост человека:
- Откройте приложение «Рулетка»
- Направьте iPhone таким образом, чтобы человек полностью попадал в видоискатель
- На экране появится линия, под которой будет указан рост человека.
В этот момент можно сделать снимок вместе с измерениями и сохранить его в галерею, нажав кнопку затвора, потом «Готово», и выбрав «Сохранить в». Apple утверждает, что iPhone Pro сможет измерить рост не только стоящего, но даже сидящего в кресле человека.
По умолчанию измерение может производиться в футах и дюймах. Чтобы изменить этот параметр, откройте «Настройки» → «Рулетка» и выберите «Единицы измерения».
Функция поддерживается на моделях, оснащенных датчиком LiDAR: iPhone 12 Pro / Pro Max, iPhone 13 Pro / Pro Max и iPhone 14 Pro / Pro Max.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides