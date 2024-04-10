Как вернуть удобные жесты навигации One UI на смартфоне Samsung Galaxy

Ранее мы уже писали, что Samsung по неизвестной причине удалила из своей оболочки удобные фирменные жесты навигации по системе. Они присутствовали в One UI много лет и многие пользователи привыкли к ним. Теперь же начиная с One UI 6.1 по умолчанию в системе присутствуют лишь стандартные варианты управления оболочкой из Android.
К счастью, фичу можно вернуть с помощью дополнительного ПО от самой Samsung. Вот как это сделать:
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- Скачайте и установите приложение Good Lock из магазина Samsung или со стороннего сайта, вроде APK Mirror
- Откройте Good Lock и найдите раздел «Оформление» (Make Up)
- Нажмите на компонент NavBar и выдайте ему все нужные разрешения
- Внутри NavBar перейдите на вкладку «Жесты смахивания» (Swipe gestures) внизу экрана
- Нажмите на тумблер «Включить дополнительные настройки жестов» (Enable extra gesture settings)
- Перейдите в настройки смартфона → «Дисплей» → «Панель навигации»
- Тапните «Жесты смахивания» → «Дополнительные параметры»
- Включите опцию «Провести снизу».