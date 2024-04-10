Как вернуть удобные жесты навигации One UI на смартфоне Samsung Galaxy

Олег

Фото: SamMobile


Ранее мы уже писали, что Samsung по неизвестной причине удалила из своей оболочки удобные фирменные жесты навигации по системе. Они присутствовали в One UI много лет и многие пользователи привыкли к ним. Теперь же начиная с One UI 6.1 по умолчанию в системе присутствуют лишь стандартные варианты управления оболочкой из Android.

К счастью, фичу можно вернуть с помощью дополнительного ПО от самой Samsung. Вот как это сделать:

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  • Скачайте и установите приложение Good Lock из магазина Samsung или со стороннего сайта, вроде APK Mirror
  • Откройте Good Lock и найдите раздел «Оформление» (Make Up)
  • Нажмите на компонент NavBar и выдайте ему все нужные разрешения
  • Внутри NavBar перейдите на вкладку «Жесты смахивания» (Swipe gestures) внизу экрана
NavBar
  • Нажмите на тумблер «Включить дополнительные настройки жестов» (Enable extra gesture settings)
  • Перейдите в настройки смартфона → «Дисплей» → «Панель навигации»
  • Тапните «Жесты смахивания» → «Дополнительные параметры»
  • Включите опцию «Провести снизу».
Готово! Теперь вы можете продолжать пользоваться нативными жестами управления One UI, к которым привыкли. 

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Источник:
SamMobile
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