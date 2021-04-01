1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и планшеты. Производителям необязательно именно устанавливать эти приложения (хотя компания Samsung именно так и сделала, причём без возможности удаления и даже для старых устройств). Закон позволяет лишь реализовать выбор, то есть предложить пользователю скачать определённые приложения в процессе настройки устройства или с помощью загрузочных иконок на рабочем столе.
Закон затрагивать как смартфоны и планшеты на Android, так и мобильные устройства Apple.
Какие приложения необходимо предустанавливать на смартфоны и планшеты:
- Яндекс.Браузер
- Поисковик «Яндекс»
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru
С 1 июля ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.
Любые предустановленные приложения можно удалить — даже те, которые защищены от удаления на системном уровне. Как это сделать, читайте в нашей инструкции.
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Apple уже все придумала. Только список приложений.
Я бы ссылку кинул, тут блокируют.