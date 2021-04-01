Софт

1 апреля в России вступил в силу закон об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и планшеты. Производителям необязательно именно устанавливать эти приложения (хотя компания Samsung именно так и сделала, причём без возможности удаления и даже для старых устройств). Закон позволяет лишь реализовать выбор, то есть предложить пользователю скачать определённые приложения в процессе настройки устройства или с помощью загрузочных иконок на рабочем столе.

Закон затрагивать как смартфоны и планшеты на Android, так и мобильные устройства Apple.

Какие приложения необходимо предустанавливать на смартфоны и планшеты:

  • Яндекс.Браузер
  • Поисковик «Яндекс»
  • Яндекс.Карты
  • Яндекс.Диск
  • Почта Mail.ru
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • Новости Mail.ru
  • OK Live
  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • MirPay (только Android)
  • Госуслуги
  • МойОфис Документы
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • Applist.ru

С 1 июля ответственность за реализацию устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен для продавцов — ИП и юрлиц, которые реализуют эти товары. Штраф для должностных лиц составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Дела будет рассматривать Роскомнадзор, обжалование решений ведомства возможно через суд.

Любые предустановленные приложения можно удалить — даже те, которые защищены от удаления на системном уровне. Как это сделать, читайте в нашей инструкции.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS