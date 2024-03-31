Названы 12 смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в ближайшее время

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11T Pro;

Mi 11X;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11i;

Mi 10;

Xiaomi Pad 5;

Redmi K50i;

Redmi 13C Series;

Redmi 12;

Redmi 11 Prime 5G;

Redmi Note 11 Series.

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi 12 5G;

Redmi 12C;

Redmi 11 Prime;

Redmi Pad;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G.

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Обновление намечено на второй квартал этого года. Также компания представила список, для которых HyperOS уже вышла.Согласно данным портала Gizmochina, c апреля по июнь до HyperOS обновятся следующие модели гаджетов:Ниже представлен перечень устройств, которые уже должны получить новую оболочку: