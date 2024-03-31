Названы 12 смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в ближайшее время

Обновление намечено на второй квартал этого года. Также компания представила список, для которых HyperOS уже вышла.
Согласно данным портала Gizmochina, c апреля по июнь до HyperOS обновятся следующие модели гаджетов:
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11T Pro;
- Mi 11X;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 11 Lite;
- Xiaomi 11i;
- Mi 10;
- Xiaomi Pad 5;
- Redmi K50i;
- Redmi 13C Series;
- Redmi 12;
- Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi Note 11 Series.
Ниже представлен перечень устройств, которые уже должны получить новую оболочку:
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi Pad 6;
- Redmi 12 5G;
- Redmi 12C;
- Redmi 11 Prime;
- Redmi Pad;
- Xiaomi 12 Pro;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G.
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