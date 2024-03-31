Названы 12 смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в ближайшее время

Артем
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Обновление намечено на второй квартал этого года. Также компания представила список, для которых HyperOS уже вышла.

Согласно данным портала Gizmochina, c апреля по июнь до HyperOS обновятся следующие модели гаджетов:

  • Xiaomi 11 Ultra;
  • Xiaomi 11T Pro; 
  • Mi 11X; 
  • Xiaomi 11i HyperCharge; 
  • Xiaomi 11 Lite; 
  • Xiaomi 11i;
  • Mi 10; 
  • Xiaomi Pad 5; 
  • Redmi K50i; 
  • Redmi 13C Series; 
  • Redmi 12; 
  • Redmi 11 Prime 5G; 
  • Redmi Note 11 Series. 


Ниже представлен перечень устройств, которые уже должны получить новую оболочку:

  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi 12 5G;
  • Redmi 12C;
  • Redmi 11 Prime;
  • Redmi Pad;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi Note 12 Pro 5G;
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G.


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Источник:
Gizmochina
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