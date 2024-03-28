Xiaomi назвала цены на электромобиль SU7





Компания Xiaomi объявила о старте продаж первого в её истории электромобиля SU7. Его можно будет приобрести в Китае начиная с апреля этого года.



Базовая версия стоит 216 тысяч юаней (2,8 млн рублей), модель Pro — 246 тысяч (3,2 млн рублей), а Max — 300 тысяч (3,9 млн рублей). Автомобиль доступен в девяти цветах, базовые — голубой, серый и зелёный, а за другие нужно доплатить 7000 юаней (91,5 тысяча рублей). Будет ли он продаваться в других странах или останется эксклюзивом для Китая, пока неизвестно.







Xiaomi SU7 — пятиместный седан, который разрабатывался инженерами Xiaomi, хотя и производится на заводе BAIC в Китае. Он может разгоняться до 100 км/ч за 5,28 с, максимальная скорость составляет 210 км/ч, запас хода от 700 км и выше в зависимости от модификации, а зарядки длительностью 15 минут хватит на 350 км пути. Модель Max оснащена улучшенной системой автопилота.







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