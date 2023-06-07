iOS 17 очень порадует тех, кто держит домашних питомцев

Олег

iOS 17


Компания Apple прокачала алгоритмы распознавания животных на фотографиях. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, приложение «Фото» теперь может распознавать не только отдельных людей, но и домашних питомцев владельца смартфона. Ранее альбом «Люди» собирал только фотографии людьми, которых вы фотографировали чаще обычного, но теперь он расширяется.

Обновленный альбом называется «Люди и домашние животные». В него, помимо людей, попадут те зверюшки, которые для вас особенно важны — смартфон поймет это по количеству фотографий одного и того же хвостатого. В альбом не будут добавлены случайные животные, которых вы снимали на улице или в зоопарке — там будут лишь ваши питомцы, с которыми вы живете либо часто взаимодействуете.

iOS 17
Фото: MacRumors

Источник отмечает, что алгоритм работает довольно точно — например, он без труда различил двух разных котов похожей рыжей окраски.

Помимо описанного альбома, животные также появятся в разделе «Для вас», где смартфон формирует персональные воспоминания из вашей медиатеки. А еще их можно будет найти через поиск по уточненным параметрам. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+31
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Ради этого прям стоит поставить обновление. 🤦🏻‍♂️
В 18 еще добавят различия по принадлежности к полу: он, она, оно, еще не определился, просто амеба.
2 часа назад в 11:06
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+151
Dagoth Nik
А обезьян всё так же нельзя будет найти в Фото?
6 минут назад
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