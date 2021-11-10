Компания Apple позволила пользователям банковских карт национальной платежной системы «МИР» совершать платежи внутри её экосистемы.
Чтобы добавить карту «МИР» необходимо зайти в настройки учётной записи Apple и перейти в раздел «Оплата и доставка», после чего нажать «Добавить способ оплаты». Ранее пользователи Apple могли добавить карты платёжных систем Visa, MasterCard и American Express.
Оплачивать картой «МИР» владельцы гаджетов Apple смогут различные сервисы, например, подписку в Apple TV, Apple Music или Apple Podcasts, а также покупать приложения в магазине App Store.
Напомним, ранее мы сообщили, что арестованы киберпреступники из группы REvil, которые раскрыли планы Apple и первыми заявили, что купертиновцы увеличат размер экрана MacBook Pro, а также рассказали, что в свежей бета-версии iOS 15.2 Apple внесла изменения в принцип аутентификации и работы модуля Face ID, теперь iPhone будет проще отремонтировать.
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Поэтому согласны на Мир.)