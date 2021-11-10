В свежей бета-версии iOS 15.2 Apple внесла изменения в принцип аутентификации и работы модуля Face ID. Об этом пишет зарубежное издание The Verge со ссылкой на официальное заявление Apple.
Всё началось с экспериментов нескольких блогеров и СМИ: они попробовали заменить дисплей на новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro и обнаружили, что при любой комбинации запчастей, кроме той, что была установлена с завода, сканер Face ID полностью деактивируется. Не помогла даже установка заведомо оригинального дисплея с другого iPhone 13, лежащего рядом — Face ID не проходил проверку и отключался при любых манипуляциях с дисплеем.
Специалисты выяснили, что это происходит из-за изменения логики работы Face ID. Ранее модуль связывался с материнской платой напрямую, а теперь он «общается» с ней через микроконтроллер, установленный на дисплее. Когда дисплей системой не распознается как «родной», модуль Face ID переставал работать. Этот факт вызвал большое возмущение в сети — ведь теперь ремонтировать iPhone 13 вне авторизованных сервисных центров было бы невозможно.
Оказалось, что, начиная с iOS 15.2 Developer Beta 2, Apple исправила этот нюанс. Теперь компания отменила обязательную аутентификацию того самого микроконтроллера в составе дисплея и сопряжение его с модулем Face ID в моделях iPhone 13. Как результат, заменить разбитый или поврежденный экран в свежих «тринашках» можно будет без опасений лишиться Face ID. Судя по содержимому кода, это изменение станет доступно для всех пользователей после выхода релизной версии iOS 15.2.
Пока непонятно что же это было: случайный программный баг или очередная намеренная попытка Apple привязать своих покупателей к своим авторизованным сервисам. Возможно, компания увидела, что общественность активно обсуждает новое ограничение и недовольна им, и приняла решение пока его отменить. Как бы там ни было, владельцы свежих iPhone 13 теперь могут выдохнуть с облегчением.
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А вообще да, пора уже починить.