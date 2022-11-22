Хакер, взломавший iPhone, будет чинить Twitter для Илона Маска
Артем Фунтиков —
Джордж Хотц известный взломами смартфона от Apple и PlayStation 3 обещает починить поиск Twitter за четыре месяца.
Об этом сообщает зарубежный сайт The Verge. После прихода Илона Маска в Twitter вокруг соцсети не утихают скандалы. Совершенно недавно призыв миллиардера работать «по хардкору» заставил уволиться сотни сотрудников. Однако, судя по всему, некоторым такой интенсивный подход даже нравится.
Одним из таких сотрудников стал известный хакер Джордж Хотц, который известен под ником Geohot. Он предложил Маску свои навыки в области программирования, для совместной работы над Twitter. Любопытно, что деньги, как оказалось, в этом деле не главное и энтузиаст согласился работать за минимальную сумму, чтобы оплатить жильё.
О своих намерениях Хотц заявил в комментариях к посту Маска и получил предложение обговорить все детали подробнее. Через три дня хакер получил положительный ответ. По его словам на исправление «сломанного поиска» соцсети ему выделили 12 месяцев. От себя он добавил, что попробует добавить возможность читать твитты пользователям без регистрации.
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