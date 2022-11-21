Найдено еще одно огромное преимущество iPhone 14 Pro над Android-смартфонами

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Новые флагманы Apple показали самые лучшие результаты передачи данных по 5G.Об этом сообщает профильный ресурс Macworld, ссылаясь на данные компании Ookla. Тестирование передачи данных по 5G проводилось в десяти странах с наибольшим количеством подключённых смартфонов. В США и Великобритании iPhone 14 Pro Max занял первое место, показав среднюю скорость загрузки 177,21 Мбит/с и 171,24 Мбит/с соответственно. iPhone 14 Pro расположился на втором месте, со средней скоростью загрузки 175,08 Мбит/с в США и 158,24 Мбит/с в Великобритании.Примечательно, что в Великобритании пять лучших телефонов с 5G все принадлежат «яблочному» бренду. Так iPhone 13 Pro Max оказался на втором месте в тестировании, поселившись между 14 Pro Max и 14 Pro с результатом 165,49 Мбит/с. iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro завершают пятерку лучших смартфонов по выбранному параметру.В США следом за iPhone идут смартфоны южнокорейского производства. Samsung Galaxy Z Fold4, который занял третье место, всего на 8% отстал от лидера — iPhone 14 Pro Max. Любопытно, что линейка iPhone 14 использует тот же модем Snapdragon X65 5G, что и большинство флагманов на Android.В ходе исследований Ookla использовала свои показатели программы Speedtest Intelligence для оценки производительности смартфонов с 5G. Оokla отмечает, что производительность в разных странах может иметь отличия.