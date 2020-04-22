





Компания ESET обнаружила новый вид кибермошенничества на фоне пандемии COVID-19. Преступники шантажируют пользователей и различными способами вымогают деньги.Преступники усовершенствовали sextortion — разновидность шантажа с использованием записи интимных видео с веб-камеры и экрана, которые доказывают увлечение жертвы порноконтентом. Если ранее злоумышленники угрожали разослать запись по всем контактам, то сейчас они также обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп.Пример письма с угрозами заразить пользователя вирусом COVID-19:Жертва может впасть в панику, растеряться и перевести средства на криптокошелек преступника. Но следует помнить, что это не дает никаких гарантий и даже наоборот приведёт к ещё большим потерям. Скорее всего, вымогатель не остановится продолжит требовать деньги.В таких случаях наиболее эффективны превентивные меры — необходимо заранее обезопасить себя от слежки, которая производится через взломанные устройства. Например, можно заклеить веб-камеру, чтобы злоумышленники гарантированно не смогли снять с её помощью приватное видео.