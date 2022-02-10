1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил к пяти годам заключения в колонии Никиту Уварова, который планировал взорвать в игре Minecraft построенное вместе с друзьями здание ФСБ. Ему вменялась статья 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), а обвинение запрашивало 9 лет заключения.

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому информация о процессе известна лишь частично от адвоката Павла Чикова, защищавшего подростков.



Двоих «сообщников» Уварова — Богдана Андреева и Дениса Михайленко — освободили от уголовной ответственности по статье 205.3 УК РФ, поскольку они признали вину и активно сотрудничали со следствием. Но они получили три и четыре года условно (вероятно, за изготовление и хранение взрывчатых веществ).

В момент совершения преступления в 2020 году подросткам было по 14 лет. Следствие установило, что они «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности» и «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках». Уваров, Андреев и Михайленко были задержаны после того как расклеили листовки на здании ФСБ в Канске в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист». Сотрудники ФСБ изучили их переписку в смартфонах и узнали, что они построили в игре Minecraft виртуальное здание ФСБ и обсуждали, как будут его взрывать. По данным NGS24, их судили за подготовку к подрыву реальному теракту, а не за желание взорвать здание ФСБ в Minecraft.


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