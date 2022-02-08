Apple планировала встроить Face ID в iMac 24 с чипом M1, но отказалась от этих планов. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на аналитика и инсайдера из Bloomberg.
Марк Гурман, авторитетный инсайдер из IT-сферы, рассказал о новых деталях касательно разработки компьютеров Mac. По его словам, впервые мысль о добавлении модуля Face ID в Mac возникла у Apple при создании iMac 24 (2020) в цветных корпусах. По словам Марка, толщина устройства позволяла поместить в него Face ID. Кроме того, о серьезности намерений Apple говорило появление упоминаний системы сканирования лица в первых бета-версиях macOS Big Sur.
Тогда разработчики нашли в macOS новое расширение для работы с модулем под названием PearlCamera. Именно это имя использовалось ранее для обозначения Face ID в iOS и iPadOS. Кроме того, внутри указанного расширения были обнаружены коды FaceDetect и BioCapture — они также соответствуют мобильной версии системы. Всё это показывает, что в Mac всё-таки должен был появиться сканер лица, но что-то пошло не так.
Гурман сообщает, что основополагающим фактором в вопросе оснащения «яблочных» компьютеров модулем Face ID является толщина дисплея. Система датчиков сканера лица довольно громоздка, и в тонкую крышку MacBook уместить её пока невозможно — по сути, Apple оказалась в заложниках собственных дизайнерских решений. В линейке MacBook Pro 2021 толщина крышки дисплея увеличилась, но её всё еще недостаточно.
Инсайдер уверен: впервые Face ID появится именно в iMac, а не в MacBook. По его словам, толщина iMac позволяет без труда разместить сканер лица над дисплеем. Почему он не появился в нем до сих пор — вопрос открытый. Возможно, Apple в последний момент решила приберечь Face ID для более «премиального» iMac Pro, выход которого инсайдеры предсказывают в 2022 году.
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