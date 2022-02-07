Google выпустила свежую бета-версию своего фирменного браузера Chrome под номером 99. Она содержит несколько серьезных улучшений и переработок. Об этом рассказали на XDA Developers.Согласно источнику, прежде всего в Google Chrome 99 доступ к загрузкам станет более удобным. Сейчас список загрузок спрятан в контекстном меню и это не очень удобно. Единственный способ быстро его открыть — это выучить соответствующее сочетание клавиш. Однако, начиная с версии 99, Google вынесет иконку загрузок прямо в верхнее меню, подобно тому, как это сделано в Microsoft Edge и Apple Safari. В будущем этот значок может получить синюю круговую шкалу процесса загрузки, но пока в открытом тестировании она отсутствует.Другое изменение касается API рукописного ввода. В ближайшей релизной версии Chrome предоставит разработчикам собственный единый стандарт API для рисования и заметок «от руки», благодаря чему эта функция будет работать еще лучше. На данный момент сайты и веб-приложения, которым требуется рукописный ввод информации пользователя, вынуждены сами адаптировать систему распознавания по своему усмотрению, из-за чего она не всегда работает корректно.Еще веб-приложения получат больше «свободы» в том, что касается адаптации страницы своего ресурса. Разработчики смогут указывать любой желаемый цвет «ночной темы» сайта, что позволит разнообразить его внешний вид.Но есть и плохие новости. Помимо перечисленных выше апдейтов, в Google Chrome 99 будут переработаны стандарты блокировки рекламы. Начиная с версии 99, компания запретит сторонним блокировщикам использовать Manifest V2 и заставит их массово перейти на Manifest V3. Эксперты говорят, что этот шаг существенно ухудшит качество блокировки рекламы, так как V3 менее эффективен, и, как следствие, более выгоден самой Google. В результате такой миграции блокировщики будут пропускать больше рекламы, чем сейчас. Источник отмечает, что в качестве временной меры лояльности компания позволит использовать Manifest V2 до конца 2022 года.