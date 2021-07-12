Не так давно в бенчмарке Master Lu сравнивалась плавность и скорость работы различных операционных систем и оболочек. Смартфон Huawei Mate 40 Pro 4G на базе HarmonyOS 2.0 beta 3 обогнал тогда iPhone 12 Pro Max на iOS 14.4.2, устройства Huawei с Android-оболочкой EMUI и гаджеты других производителей. Свежий тест показывает, что HarmonyOS всё-таки не лидер, и существуют более шустрые оболочки.
Huawei Mate 40 Pro 4G с HarmonyOS 2.0 набирает в Master Lu довольно много — 182,68 балла. Но по плавности и скорости работы его превосходят как минимум три смартфона: Nubia Red Magic 6 (196,4 балла), Realme GT с оболочкой Realme UI 2.0 (196,53 балла) и Oppo Find X3 Pro с оболочкой ColorOS 11 (199,7 балла).
Бенчмарк Master Lu оценивает плавность работы системного интерфейса, скорость запуска популярных приложений, а также скорость переключения между приложениями, то есть эффективность их восстановления из фонового режима в активный режим.
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