Xiaomi Mi Pad 5 будет представлен в августе 2021 года. Об этом сообщает китайский ресурс MyDrivers со ссылкой на местных инсайдеров.
Согласно утечкам, будущий флагманский планшет от Xiaomi будет выпущен в августе текущего года сразу в нескольких модификациях. Самая старшая — и дорогая — версия получит процессор Qualcomm Snapdragon 870, дисплей диагональю 11 дюймов, разрешением 2К, частотой обновления изображения в 144Гц и чувствительностью сенсорного слоя в 480Гц.
Xiaomi Mi Pad 5 будет поддерживать специальное электронное перо или карандаш, подобно тому, как это сделано в iPad Pro. В целом инсайдеры отмечают, что планшет от «китайской Apple» будет очень похож на устройство от Huawei — а именно MatePad 11. Различия состоят в версии процессора — 870 против 865 у MatePad — и операционной системе — Xiaomi Mi Pad 5 будет работать под управлением Android, тогда как в планшете от Huawei ожидают дебют из собственной ОС под названием HarmonyOS.
Аналитики утверждают, что Xiaomi будет позиционировать пятую модель Mi Pad как «устройство первого эшелона» — то есть, флагманский планшет. Кроме того, компания обещает разработать для Mi Pad отдельную версию MIUI — опять-таки, подобно Apple и iPadOS. MIUI для планшетов обзаведется режимом «портативного ПК» и получит интерфейс работы как на компьютере: с док-панелью, центром управления и несколькими окнами. Подобный шаг не будет лишним, так как на данный момент планшеты под управлением Android совершенно не отличаются от смартфонов ни функционально, ни по удобству.
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Это не РоссНано и не Сколково , которые только бабоы отмывают